Mel Gibson Balaton felvidéki körúton - mindenkivel örömmel fotózkodott

A színész új sorozatát forgatja Magyarországon.

Ismét hazánkban forgat Mel Gibson, a színész a John Wick spin-off szériában tűnik majd fel, mely a filmekben megismert Continentalról, a bérgyilkosok hoteljéről szól. A Lionsgate Televízió által megrendelt háromrészes produkció a hetvenes évekbeli ifjú Winston Scott szemszögéből mutatja be a Continental történetét, tehát nagyjából negyven évvel a Keanu Reeves-féle mozik cselekménye előtt játszódik. Winston veszélyes utat jár be a New York-i alvilágban, hogy megszerezze az ikonikus szállodát, a világ legveszélyesebb bűnözőinek találkozóhelyét. Gibson egy Cormac nevű karaktert alakít a produkcióban.

A kemény munka közben Gibsonnak szerencsére jut ideje felfedezni hazánk kulináris kínálatát, családjával szerdán a Balaton felvidékre kirándult, ahol egy csopaki borászatban kóstolta végig a pincészet legkiválóbb borait.

Sem a tulajdonos, sem az alkalmazottak nem sejtették, hogy aznap ilyen illusztris vendégük lesz, aki egyébként meglepődött rajta, hogy felismerték, de örömmel pózolt egy közös fotóhoz:

“Senki nem szólt ide, ez egy teljesen privát látogatás volt. A családjával és egy sofőrrel érkezett. Végigkóstolta a borokat, beszélgetett egy jóízűt, majd tekintélyes mennyiségben bevásárolt a felsőkategóriás csúcsborainkból” – nyilatkozta a tulajdonos a Blikknek.

Miután a színész a Veszprémhez közeli inotai hőerőműnél forgat, egy veszprémi lakásétterembe is betért, ahol szintén szívesen fotózkodott a vendéglátókkal.

“Csoda nap a Fricskában, nálunk ebédelt Mel Gibson. Magyarországon forgatják a John Wick sorozat új részét, a The Continentalt Mel Gibsonnal. A film egyik forgatási helyszínét a közeli inotai hőerőmű adja. Nagy megtiszteltetés a Fricskának, nagy öröm a csapatnak, hogy Mel Gibson beugrott hozzánk ebédelni, és nagy boldogság, hogy egy közös képen összeállt a kollégákkal. Várjuk vissza szeretettel, mert a szabadnapos fricskások most nagyon szomorúak!”

– számolt be a váratlan meglepetésről Facebook oldalán az étterem.

Gibson legutóbb tavaly novemberben járt Budapesten, akkor a Prime Steak & Wine étteremben vacsorázott.