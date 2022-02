Titkos ügynökhöz méltó mentőakcióért ünneplik a népszerű kávézó alkalmazottját

Papírpohárra írt üzenettel mentette volna ki a 18 éves lányt a szorult helyzetből.

Egy texasi Starbucks baristájának kedvessége pár nap alatt körbejárta az internetet, aki titkos ügynököket megszégyenítő módon lépett volna közbe, ha a kávézóban tanuló 18 éves lányvendég szükségét érzi – számolt be róla a today.com.

A tini édesanyja, Brandy Roberson osztotta meg a kedves történetet közösségi oldalán, megköszönve a névtelen fiatalembernek, hogy vigyázott gyermekére, akit egy ismeretlen tartott szóval néhány napja a kávézóban. Bár a lány már kikérte az italát, az asztalhoz egyszer csak érkezett egy ajándék forrócsoki, a szokásos név helyett azonban egy kisebb üzenet volt a papírpoháron olvasható:

“Jól vagy? Szeretnéd, hogy közbeavatkozzunk? Ha igen, vedd le a pohár tetejét.”

A közbelépésre nem volt szükség szerencsére, a lány jelezte, hogy minden rendben, a történet azonban őt és édesanyját is meghatotta. Brandy úgy érezte, meg kell hálánia az alkalmazott kedvességét, hiszen sok fiatal vonul el például kávézókba egyedül tanulni, így sok esetben válnak célpontokká.

“Egy férfi ment oda a lányomhoz, aki elég hangosan beszélt, kissé teátrálisan, ez kelthette fel a dolgozók figyelmét. Látták, hogy nem a lányommal érkezett, így pontosan tudták, hogy nem ismerik egymást.”

Sokan nem tudják, de létezik egyébként egy egyezményes kézjel, mellyel bárki jelezheti, ha veszélyben érzi magát. A Signal for Help egy nemzetközi segélykérő jelzés, ami arra szolgál, hogy a kiszolgáltatott, bajba került emberek akár némán is jelezni tudják, hogy veszélyben vannak. A jelet a Canadian Women’s Foundation női szervezet találta ki bő egy évvel ezelőtt, mert a koronavírus okozta bezártságban világszerte megnőtt a családon belüli erőszakos esetek száma. A néma kézjel azóta gyorsan terjed a TikTokon, legutóbb egy eltűnt fiatal lány menekült meg használatával.

