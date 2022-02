Így néz ki az atombomba feltalálójaként a hollywoodi szívtipró

Megérkezett az első fotó Robert J. Oppenheimer filmbéli alteregójáról, Cillian Murphyről. A színész fekete-fehér fotón, kalappal, cigarettával a szájában látható, ami szinte pontos mása egy régi képnek, ami a tudósról készült.

Az Oscar-jelölt rendező az atombomba atyjáról, a zsidó származású amerikai elméleti fizikus Robert Oppenheimerről forgat életrajzi filmet. A főszerepben a Peaky Blindersből ismert Cillian Murphyt láthatjuk majd, a tudós feleségét pedig Emily Blunt alakítja. A sztárszínészeket felvonultató filmben szerepelni fog még Matt Damon, Robert Downey Jr., Florence Pugh, Rami Malek, Josh Hartnett, Jack Quaid és a legfrissebb stábtag, Kenneth Branagh is, aki Belfast című filmjével három Oscar-díjra is jelöltek az idén.

The official first look at Christopher Nolan's #Oppenheimer is here!https://t.co/FnWVyS9gRd

— JustJared.com (@JustJared) February 23, 2022