A Foo Fighters énekesének elkeseredett vallomása: megsüketültem, 20 éve szájról olvasok

Dave Grohl ennek ellenére nem akar orvoshoz menni.

Dave Grohl Reveals Hearing Loss, Says He's Been Reading Lips for 20 Years: 'I'm F—ing Deaf' https://t.co/jkdPscgk5J — People (@people) February 22, 2022

Dave Grohl a bal fülére szinte teljesen süket, és fülzúgása gyakorlatilag megkeseríti minden fellépését, ő mégsem hajlandó fülmonitorral színpadra lépni – nyilatkozta a The Howard Stern Show-ban.

A Foo Fighters énekes-gitárosa ahelyett, hogy hallókészüléket használna, közel két évtizede a szájról olvasási tehetségére támaszkodik.

“Tök süket vagyok, de évek óta nem voltam vele orvosnál, mert tudom, hogy mit mondanának: a bal fülén súlyos fülzúgása és halláskárosodása van.”

A rocker számára a pandémia pedig csak rontott az egyébként is nehezített helyzetén, hiszen az elmúlt 20 évben az éttermekben, bárokban, ahol alapzaj miatt már a mellette ülőket sem hallotta, szájról még tudott olvasni, a maszkviselés miatt viszont már ez az opció sem segíti.

Dave azonban különösen hálás azért, hogy bizonyos frekvenciákon még mindig kiváló a hallása. A stúdiózások alkalmával például a mai napig kihallja a félrement, hamis hangokat, vagy azt, ha például egy cintányér nem cseng elég élesen.

A zenészeknek már a kezdetektől javasolják a fülmonitorokat, melyekkel kivédhetőek lennének az ilyen halláskárosodások, a rocker azonban úgy érzi, úgy nem részese a természetes atmoszférának.

“Hallani akarom magam előtt a közönséget, egyszerűen megzavarja a térbeli tájékozódást!”

Nem Dave egyébként az egyetlen zenész, aki hasonló problémákkal küzd, korábban a The Who énekese, Roger Daltrey, Neil Young és Eric Clapton is beszámolt nehézségeiről.