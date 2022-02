Nős férfi után egy zenészbe szeretett bele Lily James

A Mamma Mia színésznőjére rátalált a szerelem.

Lily James Instagram hivatalossá tette kapcsolatát a Queens of the Stone Age basszusgitárosával, Michael Shumannal, mikor is közös nyaralásukról posztolt egy csokor fotót, a hatodik képen pedig maga a zenész látható állítólag. Jóllehet csak a tarkóját látni, a rajongók csupán ennyiből is megállapították, hogy Michael szerepel a felvételen, amint éppen a naplementében gyönyörködik.

A párt először tavaly év elején látták csókolózni egy angliai Suffolkban található szállodában, ahol a 32 éves színésznő a What’s Love Got to Do With It című filmet forgatta. A szerelmesek ezután ügyesen elkerülték a kéretlen lesifotósokat és egészen mostanáig nem adtak hírt magukról – írja a PageSix.

Lily jelenlegi kapcsolata előtt komoly botrányba keveredett korábbi „partnerével”, a nála tizenkilenc évvel idősebb Dominic Westtel, akivel közösen forgattak Rómában. A felvételek között a városban romantikáztak, kettejükről számos lesifotó látott napvilágot, több képen forró csókban forrtak össze, miközben a sármos színészt felesége, Catherine Fitzgerald és közös gyermekeik várták otthon. A 2010 óta házasságban élő sztárpár a csalfa férj viszonya ellenére kibékült.