Nem sűrűn kérik meg így egy menyasszony kezét

Marvel sztárjának eljegyzése minden, csak nem hétköznapi.

A Kat Dennings által alakított Darcy karaktere a WandaVision című sorozaton kívül mindenkinek ismerős lehet a Marvel-filmekből, azon belül is a Thorból, ahol ő volt Jane Foster (Natalie Portman) gyakornoka, de a szitkom rajongóknak ő mindig is Max Black marad Az élet csajos oldala (2 Broke Girls) című sorozatból. Jelenleg a nemrég második évadával debütált Dollface-ben játszik Brenda Songgal, aki hamarosan oltár elé áll Macaulay Culkin oldalán, valamint Shay Mitchellel, aki második gyermekével várandós.

Kat, sok hollywoodi kolléganőjével ellentétben igyekszik reflektorfénytől távol élni a magánéletét, tavaly májusig a bulvárlapoknak még csak sejtése sem volt arról, hogy a színésznő a zenész Andrew W.K.-vel randevúzik, amikor is Dennings egy közös fotóval az Instagramon leleplezte kapcsolatukat. Két héttel az első képük után, a 35 éves színésznő gyémántgyűrűvel az ujján jelentette be, hogy menyasszony lett.

Kat most, hónapokkal a lánykérés után mesélte el Drew Barrymore beszélgetőműsorában koránt sem szokványos eljegyzését:

„Az eljegyzésünk története miatt hiszek a csodákban. Csókolóztunk és mindkettőnkben egyszerre fogalmazódott meg az érzés. Tudtam, hogy ő az én emberem, nem tudok nélküle élni. Ő az, akivel együtt akarok lenni. Egymásra néztünk és egyszerre kiböktük: Ne házasodjunk össze? Nevettünk és én könnyekben törtem ki. Egyszerre kértük meg egymás kezét. Csodálatos volt.”

Az eljegyzésük híre óta Katnek nem egy, hanem két gyűrű is ékesíti az ujját és párjának, Andrew-nak is ott díszeleg egy karikagyűrű az ujján, amiből arra lehet következtetni, hogy a szerelmesek időközben már oltár elé is álltak – írja a People.