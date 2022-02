Időutazót kapcsoltak le a rendőrök, bírsággal mehetett haza

– írta a leleményes helyi rendőrőrs Twitter oldalán, miután Arizona nyugati részén két járőr a Vissza a jövőbe című film legendás autóját, a DeLoreant állította meg egy rutin ellenőrzés során.

Az autóban persze nem Marty McFly és Dr. Emmett L. Brown utazott, és időgép sem volt a fedélzeten, de még ez sem segített volna azon, hogy a kocsinak nem volt érvényes forgalmija, így nem is úszták meg helyszíni bírság nélkül.

#AZToopers stopped this Delorean on I-10 in Ehrenberg for expired tags last week. Keeping registration up to date can be tricky when you're #TimeTraveling, but did you know you can renew vehicle registration online? Visit https://t.co/JD8ZUoFP0r or see https://t.co/NVi7f8MWN1. pic.twitter.com/VhRduqbgPC

— Dept. of Public Safety (@Arizona_DPS) February 17, 2022