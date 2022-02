Harmincegy évesen elhunyt a tehetségkutató rákkal küzdő énekesnője

Fél évvel ezelőtt még az America's Got Talent színpadán énekelt.

Elhunyt az America’s Got Talent egykori versenyzője, a 31 éves Jane “Nightbirde” Marczewski – tudta meg a TMZ. A fiatal nő már a műsorba jelentkezésekor is rákos beteg volt, a tüdejében, a gerincében és a májában is találtak daganatos sejteket, az orvosok pedig két százalék túlélési esélyt jósoltak neki. Jane-t a napokban győzte le a betegség.

“Minden alkalomra volt egy szellemes tréfája, még akkor is, ha a poénnak ő maga volt a csattanója. Azok, akik ismerték, rajongtak az életet maximálisan kiélvező személyiségéért és humorérzékéért. Maradandó öröksége a remény ajándéka lesz, amelyet a zenén keresztül igyekezett átadni”

– olvasható a család közleményében.

Tündöklő csillagként érkezett a kamerák elé idén nyár elején a Nightbirde művésznéven tevékenykedő Jane Marczewski, aki nem csak a nézőközönséget, de a zsűrit is azonnal magával ragadta angyali hangjával. Tehetségét mi sem bizonyítja jobban, hogy a bírák egyik legszigorúbb tagját, Simon Cowellt annyira meghatotta az előadás, hogy a „Golden Buzzer” gombbal jutalmazta az énekest. A gomb lenyomásával Jane szavazás nélkül, egyenes ágon bejutott a következő fordulóba.

Az énekesnő a 2021-es show közepén döntött úgy, hogy visszalép, hogy gyógyulására fókuszálhasson.

“Azzal, hogy bekerülhettem az America’s Got Talentbe, egy álmom vált valóra, hatalmas megtiszteltetés volt részt venni benne. A meghallgatásom óta, a betegségem súlyosbodott és a küzdelmem a rákkal jelenleg minden energiámat és figyelmemet leköti. Sajnálom, hogy ezt így kell bejelentenem, de nem fogom tudni folytatni a versenyt. Az élet sajnos nem mindig azokat a lapokat osztja le, amikben reménykedünk. Köszönöm a támogatásotokat, a világot jelenti nekem. Hamarosan jobban leszek, maradjatok velem!”

– írta Instagramján augusztusban.