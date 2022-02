A pillanat, amikor a csenevész Elvis Presleyből "szuperhős" válik - itt az első előzetes az Elvis-filmhez

Tom Hanks és Austin Butler főszereplésével most új szemszögből ismerhetjük meg a Király történetét.

A rendező Baz Luhrmann közzétette az első előzetest az új Elvis-filmhez, mely a Király fiatalkorát és karrierjét mutatja be, a templomi emlékeitől, a musical szerepein át, az 1968-as nagy visszatéréséig.

A főszerepet Austin Butler játssza az új életrajzi filmben, aki olyan sorozatoknak köszönheti sikerét, mint a Carrie naplója vagy a Shannara – A jövő krónikája. A “Király” szerepére Ansel Elgort, Harry Styles és Miles Teller is pályázott, de végül a 30 éves Butler kapta, aki 2018-ben Eugene O’Neill Eljő a jeges című darabjának Broadway-felújításában tűnt fel, amelyben Denzel Washington volt a főszereplő, de Tarantino Volt egyszer egy Hollywood című filmjében is szerepelt.

Az ízig-vérig rock and roll moziban Tom Hanks alakítja majd Presley menedzserét, Tom Parkert, akinek karaktere döntő fontosságú Presley karrierje szempontjából. Parker volt az, aki haknikat szerzett neki és segítette a karrierjét még azelőtt, hogy világhírű lett, de ő volt az is, aki összehozta számára az első lemezszerződést az RCA Recordszal, majd Hollywoodban is Parker segítségével sikerült megvetnie a lábát.

A film június 22-én debütál a mozikban.