Bard Pitt perel! Angelina Jolie ezt nem tehette volna exe háta mögött

EXCLUSIVE: Brad Pitt Sues Angelina Jolie Over Her Alleged Unlawful Sale of Miravalhttps://t.co/zQBNeZvbPg — The Blast (@TheBlastNews) February 17, 2022

Angelina Jolie és Brad Pitt 2008-ban 40 millió euróért vásárolta meg a 17. századi Miraval kastélyt a hozzá tartozó 500 hektár földdel, benne 50 hektár szőlővel a dél-franciaországi Bignole térségében, ahol a pár egykor a nyarakat töltötte.

Válásuk után azonban a közös üzlettől is meg akart szabadulni a színésznő, aki tavaly eladta az 50 százalékos részesedését. Amikor a pár megvásárolta a Miravalt, állítólag egyezséget kötöttek, hogy soha nem adják el személyes érdekeltségeiket a cégben a másik beleegyezése nélkül. Így Pitt úgy döntött, pert indít.

Brad Pitt sues Angelina Jolie for selling her stake in French estate Château Miraval https://t.co/hXB21ObOjk pic.twitter.com/xJtEWmU0O2 — New York Post (@nypost) February 18, 2022

A Blast magazin információi szerint Brad a keresetében azt állítja, hogy Angelina 2021 októberében a tudta nélkül adta el a saját részesedését, melyhez Brad hozzájárulása is szükséges lett volna. A színész szerint Angelina ezt annak tudatában tette, hogy az új tulajdonosok megpróbálják átvenni a cég irányítását, valamint megvétózzák Pitt törekvéseit az üzletben, amelynek fejlesztésében nagy szerepe volt.

A jelentés szerint az új tulajdonosok megakadályozták abba, hogy a villát magánlakásként is használja, miközben Brad továbbra is dollármilliókat fektet a cégbe. A színész most kártérítésért perel és azt akarja elérni, hogy a bíróság nyilvánítsa semmisnek a tavalyi adásvételt.