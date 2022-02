Nem lesz esküvő - szakított vőlegényével a bájos filmsztár

Aaron Rodgers és Shailene Woodley egy évvel az eljegyzés után mondott búcsút egymásnak.

Aaron Rodgers and Shailene Woodley Break Up, Call Off Engagement https://t.co/V0fbnwW5N8 — People (@people) February 16, 2022

A Hatalmas kis hazugságok, a Beavatott-trilógia, a Sodródás, és a Csillagainkban a hiba sztárja, Shailene Woodley felbontotta az eljegyzését Aaron Rodgerszel – erősítette meg egy bennfentes a People magazinnak.

A színésznő tavaly februárban osztotta meg a nyilvánossággal, hogy a Green Bay Packers amerikai futballcsapat játékosa eljegyezte. Ezt persze akkor már sokan sejtették, hiszen párja, aki harmadjára nyerte el az NFL (National Football League) Legértékesebb Játékosa díját, annak átvételekor jegyesének mondott köszönetet. A nyilvánosságot nagy meglepetés érte, hiszen kapcsolatukról még a sajtó sem tudott.

Shailene akkor Jimmy Fallon Tonight Show-jában még azzal viccelődött, hogy soha nem gondolta volna, hogy felnőttként egy olyan emberhez fog feleségül menni, aki „labdát dobál a megélhetésért”.

Ez a jövő azonban már a múlté, a pár ugyanis nemrégiben szakított.

“Békés szakítás volt, egyszerűen nem működött. Nagyon különböző emberek, más karrierrel, és voltak akadályok, amelyeket nem tudtak leküzdeni. Barátságban váltak el, nincs harag és szó sincs drámáról”

– nyilatkozta a lapnak a forrás.

Shailene és Aaron is 2020-ban szakított előző párjával, a pandémia alatt kerültek közel egymáshoz. Woodley korábban azt is elismerte, hogy nem mozog otthonosan a sportok világában, és soha nem volt még focimeccsen, így talán nem is meglepő, hogy a más-más érdeklődés miatt végül a különválás mellett döntöttek.