Meg Ryan és Dennis Quaid 29 éves fia Hollywood új kedvence

Jack Quaid le se tagadhatná híres szüleit, de nem csak a genetikát örökölte tőlük, hanem tehetségét is a kamerák előtt. Meg Ryan és Dennis Quaid egyetlen közös gyermeke nyílegyenesen célba vette az A-listás filmsztárok csoportját. Jack 20 évesen kóstolt bele először a filmiparba, 2012-ben debütált Az éhezők viadala egy kisebb szerepében, majd sorra érkeztek a felkérések.

Legutóbb az idén mozikba került Sikoly című horrorban játszott, ami a rendező Christopher Nolan figyelmét is felkelthette, ugyanis szerepet ajánlott a most 29 éves fiatalembernek a készülő Oppenheimeről szóló filmjében – írja a Just Jared.

Az Oscar-jelölt rendező az atombomba atyjáról, a zsidó származású amerikai elméleti fizikus Robert Oppenheimerről forgat életrajzi filmet. A főszerepben a Peaky Blindersből ismert Cillian Murphyt láthatjuk majd, a tudós feleségét pedig Emily Blunt alakítja. A sztárszínészeket felvonultató filmben szerepelni fog még Matt Damon, Robert Downey Jr., Florence Pugh, Rami Malek, Josh Hartnett és a legfrissebb stábtag, Jack Quaid is.

This is the cast of Christopher Nolan's new movie “OPPENHEIMER”!! 😱😱😱

This is a movie that Warner Bros doesn't deserve to get their hands on, Christopher Nolan kicked back at warner.#BoycottWB pic.twitter.com/NU0W5O8VnK

