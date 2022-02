Először mutatta meg a zsírleszívástól eldeformálódott testét a szupermodell

Linda Evangelista, aki egykor a világ legtöbbet fotózott manökenje volt, most megsemmisülve, önmaga árnyékaként visszavonultan él és végre készen áll, hogy megossza szívszorító történetét a világgal.

Nehéz dolog az öregedés, főleg, ha valaki gyönyörű külsejével kereste a kenyerét egész életében. Az 1980-as és az 1990-es években aranykorukat élték a szupermodellek. Akkoriban olyan nők uralták a magazinok címlapjait és a kifutókat, mint Cindy Crawford, Claudia Schiffer, Linda Evangelista, Naomi Campbell, Eva Herzigova vagy Elle Macpherson.

A modellek sorából azonban kilóg Linda Evangelista, aki kortársaitól eltérően, nehezen viselte a testén az öregedés jeleit, ezért kés alá feküdt és ez megpecsételte élete hátralevő részét.

Linda évek óta bujkál a kamerák elől a félresikerült kezelés miatt, ami elmondása szerint egy zsírfagyasztásos eljárás volt, de nem számolt az egyik nagyon ritka mellékhatással, ami az ő esetében a zsírsejtek elszaporodását jelentette. A most 56 éves egykori modell ma szó szerint felismerhetetlenné vált eldeformálódott vonásaival, amit ő maga is beismert a People magazinnak adott interjújában:

„Két iszonytató fájdalmakkal járó korrekciós műtétet is elvégeztek rajtam, de hasztalan. Úgy maradtam, ahogy a média is megírta: felismerhetetlenül.”

Evangelista tavaly szeptemberben beperelte a beavatkozást végző céget és 50 millió dolláros kártérítést követel, mivel ellehetetlenítették a munkától.

„Régen imádtam a kifutón lenni, most pedig rettegek attól, hogy összefutok valakivel, akit ismerek.”

Az egykori modell a kezelések után három hónappal kezdte el észrevenni a dudorokat az állánál, a combjánál és a hátán, azokon a területeken, ahol a zsírfagyasztást végezték.

„Azt hittem valamit rosszul csinálok, ezért elkezdtem többet edzeni és diétázni. A végére szinte már semmit nem ettem, de semmi eredménye nem volt. Végül visszamentem az orvoshoz, aki közölte velem, hogy ezt semmilyen diéta vagy edzés nem fogja helyrehozni.”

A fagyasztást végző cég felajánlotta Evangelistának, hogy zsírleszívást végeznek rajta, amit állításuk szerint már korábban is alkalmaztak a zsírszaporulat eltüntetésere.

A korrekciós műtétet követően a modellnek nyolc hétig kompressziós ruhát, fűzőt és állpántot kellett viselnie, ellenkező esetben újra termelődhetnek a zsírmirigyek az érintett területeken.

„Egy kicsit sem lett jobb, még egy második beavatkozásra is elmentem, de az se segített. A kidudorodó kemény zsírcsomók véresre dörzsölődnek a ruháim alatt. A karomat nem tudom a testem mellé tenni, a hónom alatt éktelenkedő zsírpárna miatt. Nem szeretek a tükörbe nézni, mert egy idegen néz vissza rám.”

A modell most, évekkel a félresikerült zsírfagyasztás után, készen állt nyíltan beszélni az őt ért traumáról és reméli, hogy története reményt nyújt mindazoknak, akik hasonló helyzetben vannak.

„Remélem megszabadulhatok a szégyenérzettől és ezzel ösztönözhetek másokat. Ez a célom és egy valamit biztosan tudok: Nem fogok többé bujkálni!”

Linda nemcsak a külsejét, de karrierjét is elvesztette, míg a szintén ötvenes éveikben járó kolléganői a mai napig tündökölnek a kifutón és az újságok hasábjain.

A kanadai származású, 1965-ben született Linda már 12 éves korában modell akart lenni. Sikerült is neki, New Yorkban és Párizsban építette karrierjét. Szerepelt George Michael néhány videoklipjében. Ő az a modell, aki egy interjúban azt mondta, hogy “We don’t wake up for less than $10,000 a day”, vagyis hogy ő fel sem kel napi 10 ezer dollárnál kevesebbért. Amikor fiús frizurát vágatott magának, először törölték a kifutókról, majd pár hónap múlva új divatot teremtve pózolt a magazinok címlapján. Éveken keresztül különböző kozmetikai cégek reklámarca volt, de számára ez már csak a múlt.