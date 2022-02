A 95 éves Erzsébet királynő először ismerte be, hogy mozgásképtelen

A brit uralkodó segítség nélkül már nem tudott megállni a lábán.

II. Erzsébet korára való tekintettel mindenki aggódik az egészségéért, főleg amióta tombol a koronavírus-járvány. Múlt héten Károly hercegnek lett pozitív a tesztje, nem sokkal később feleségének, Kamillának is és mivel mindketten érintkeztek Őfenségével, a Buckingham-palota azonnali óvintézkedéseket vezetett be, a királynőt pedig izolálták, bár később nem adtak ki közleményt arról, hogy az uralkodó is elkapta volna a koronavírust.

Az aggodalom után, II. Erzsébet most először tartott személyes audienciát, ahol találkozott James Macleod leköszönő védelmi miniszterrel és Eldon Millar dandártábornokkal, aki átveszi a pozíciót.

A férfiak, amint beléptek a terembe szembe találták magukat Őfenségével, aki botra támaszkodva várta őket – írja a People.

„Nos, mint látják, nem nagyon tudok mozogni” – mondta az uralkodó, miközben a lába felé intett a kezével.

Egy palotai forrás szerint szó sincs sérülésről és a királynő pompásan van, csupán merevnek érezte magát, ezért kért botot a személyzettől a találkozójára.

Erzsébet királynő legutóbb tavaly októberben látták sétapálcával kilépni a Westminster-apátságban tartott hálaadó istentiszteletről, ami az első alkalom volt 2003 óta, hogy nyilvánosan botot használt, amikor is térdműtétje után lábadozott.

Őfensége a minap igen nagylelkű bejelentést tett, ugyanis átvállalta fia, András herceg peren kívüli egyezségben kialkudott összegének kifizetését, legalábbis egy részét. András kedden, teljesen váratlanul peren kívüli megegyezett Virginia Giuffre-val, aki szexuális erőszakkal vádolta.

A Telegraph értesülései szerint az összeg, amiben a felek megegyeztek 12 millió font, azaz nagyjából 5 milliárd forint, melynek nagy részét Erzsébet királynő hajlandó kifizetni, mindamellett a tetemes összeg mellett, amibe a fia jogi csatározása került.