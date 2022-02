Vakáción a királyi család – II. Erzsébet fia a sípályák felé vette az irányt

A brit uralkodó legkisebb gyermeke, Eduárd herceg és családja kiruccanást terveztek a hétvégére, de a lesifotósokat sajnálatukra a teljes sífelszerelés sem tudta megtéveszteni.

Prince Edward and the Countess of Wessex's dreamy family holiday revealed https://t.co/abjLkFUixA — HELLO! (@hellomag) February 16, 2022

Mint sokan mások a világban, a királyi család tagjai is hódolnak a téli sportoknak. Eduárd wessexi gróf, felesége Zsófia és gyermekeik, a 18 éves Lady Louise Windsor és a 14 éves Jakab jelenleg a svájci St. Moritzban élvezik a havas lejtőket. A család egy baráti társasággal, magánrepülővel érkezett a síparadicsomba.

Mindannyian nyakig beöltözve vágtak neki a pályának, de a szemfüles paparazzókat nem tudták kikerülni, akik számos alkalommal elcsípték a királyi csapatot. Eduárdék láthatóan nem örültek túlságosan a kéretlen vakuvillanásoknak, de igyekeztek figyelmen kívül hagyni őket.

A sajtó az utóbbi időben nagy figyelmet szentel az ifjú Lady Louise-ra, mint a királyi család új üdvöskéjére, de ő egyelőre főleg tanulmányaira, valamint hobbijaira koncentrál és kerüli a feltűnő viselkedést. Lady Louise a királynőhöz hasonlóan, szintén a lovas sportok szerelmese, gyakran látni őt lóháton a windsori kastély körül. Emellett szeret autót vezetni és tehetséges a síelésben is, amint a minap meg is mutatott a lesifotósoknak.

Úgy tudni a wessexi családban mindenki gyakorlott és lelkes síelő, évente többször is kiruccanak, de a család többi tagja is gyakran vakációzik Svájc lankáin. Legutóbb Beatrix és Eugénia hercegnő öltött síruhát és velük tartott édesanyjuk, Sarah Fergusson is.