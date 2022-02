Tobey Maguire-t három szőke bombázó kosarazta ki egy este

Még az sem segített, hogy Leonardo DiCaprio mutatta be nekik.

Tobey Maguire és Leonardo DiCaprio barátsága legendás, gyerekkoruk óta ismerik egymást és szoros kapcsolatuk a mai napig is megmaradt, gyakorta látni őket együtt kikapcsolódni. A Page Six fotósa a múlt héten a MainRō nevű hollywoodi klubban kapta lencsevégre a két sztárt, ahol egyértelmű volt, hogy Tobey van “bevetésen”, és Leo a szárnysegédje.

Dicaprio három gyönyörű szőke lánynak is bemutatta barátját, akik közül egy sem mutatott különösebb érdeklődést, annak ellenére sem, hogy az új Pókember-mozi, melyben Andrew Garfield és Tom Holland mellett Tobey is feltűnt, jelenthetett volna némi hátszelet. A páros két óra után távozott a bárból, miután látták, hogy ott ma nem lesz szerencséjük.

Vélhetően a csalódott fél a szingli Maguire volt, hisz DiCaprio 2017 óta alkot egy párt a 24 éves modellel, Camilla Morrone-val, akivel épp a múlt hónapban romantikázott St. Barts szigetén.

Maguire közel hat éve szingli, 2016-ban vált el ékszertervező feleségétől, Jennifer Meyertől, akitől két gyermeke született, a most 15 éves Ruby és a 12 éves Otis.

Leo azóta is azon van, hogy barátja visszatérjen a vadászmezőkre, azonban a két sztár nem csak a magánéletben, de karrierjük során is mindig támogatták egymást. Két közös filmjük is van, az 1993-as Ez a fiúk sorsa, és a 2013-as A nagy Gatsby.