Mesebeli lánykérés – Simone Biles az oltár elé készül

A 24 éves olimpikon kezét Jonathan Owens amerikaifutball játékos kérte meg.

A két sportoló még a koronavírus-járvány előtt ismerkedett meg egymással egy exkluzív, hírességeknek készült társkeresőn, a Rayán. A Houston Texans focistájának kezdetben fogalma sem volt róla, hogy Simone valójában kicsoda, de pont ez tetszett meg a gimnazistának annyira randipartnerében, akit most már a vőlegény megnevezés illet.

A mesébe illő lánykérésről Simone több fotót is megosztott az Instagramon. Jonathan a naplementében egy pavilon alatt tette fel a nagy kérdést szerelmének egy hatalmas ovális gyémántgyűrűvel, majd egy romantikus vacsorával és pezsgővel koronázták a napot – írja a Hello magazin.

„A legkönnyebb igen. Alig várom, hogy veled tölthessem az örökkévalóságot, te vagy minden, amiről valaha is álmodtam és még annál is több. Házasodjunk össze vőlegényem!”

Simone nevét a 2016-os riói olimpián ismerte meg a világ, amikor négy arany és egy bronzérmet zsebelt be. Sokan a tavalyi nyári játékokon is hasonló eredményeket vártak tőle, de végül több számban is visszalépett, mert nem tudott megbirkózni a hatalmas elvárásokkal.

A 24 éves tornásznő jelenleg Houstonban él párjával és feltételezhetően gőzerővel belevetette magát az esküvőszervezésbe.