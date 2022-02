Alaposan meghízott a Jóbarátok sármőre - a szakítás lehet az ok

Matt LeBlanc 'has split from TV producer girlfriend Aurora Mulligan' https://t.co/Z1AnvJK0fT

Hat évvel ezelőtt még a Top Gear című autósmagazin miatt volt hangos a sajtó, aminek egész stábját felforgatta a Jeremy Clarksont váltó Matt LeBlanc érkezése.

A színészről pár epizód után kiderült, hogy összejött a műsor producerével, a Mattnél 17 évvel fiatalabb Aurora Mulligannel, ami nem csak futó viszony volt. A párról azonban a napokban kiderült, hogy már egy éve szakítottak.

Az öt évig tartó kapcsolat a nagy korkülönbség ellenére sokáig tökéletesen működött, így a kapcsolat koporsóján a szög egyértelműen az volt, amikor Matt bejelentette, hogy távozik a műsorból. A Jóbarátok egykori sztárja visszaköltözött Los Angelesbe, míg Aurora Angliában maradt, így a távolság lassan szétszakította őket egymástól.

The Friends star is rarely spotted out and about https://t.co/4hyDIUMV60

— Metro Entertainment (@Metro_Ents) February 12, 2022