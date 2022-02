Kanye West rózsákkal teli furgonnal könyörög Kim Kardashiannak

“Most már világosan látom” – állt annak a rózsákkal teli furgonnak az oldalán, amit Kanye West állíttatott exfelesége, Kim Kardashian háza elé Valentin-napon.

A rapper minden erejével azon van, hogy visszahódítsa gyermekei anyját, miután hétfőn kiderült, ő és aktuális barátnője, Julia Fox szakítottak – írja a People magazin. Ez az első Valentin-nap azóta, hogy Kim és Kanye sem alkotnak egy párt, éppen egy éve, hogy Kim február 18-án beadta a válási papírokat.

A rapper számára tehát mély sebeket téphettek fel az emlékek, így a szerelmesek napján kisebb ámokfutásba kezdett közösségi oldalán is, ahol kiposztolta Kim és jelenlegi párja, Pete Davidson romantikus estéjét dokumentáló Dailymail cikket, kiemelve, hogy a Kim által visel ezüst Balenciaga kabátot ő vette neki még tavaly októberben, aznap, amikor a Staurday Night Live felvételén egyébként Kim találkozott Pete-tel. Kanye jelnek vette, hogy exe ezt a kabátot viselte, és leszögezte, hogy mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy felségét visszaszerezze.

Hogy Kim, mit szólt a West romantikusnak szánt gesztusaihoz, az egyelőre rejtély, mindenesetre nagyon úgy tűnik, hogy nem hatja meg az erőlködés.

Julia Fox Splits from Kanye West After Whirlwind Romance: 'I Have Love for Him But I Wasn't in Love' pic.twitter.com/mVD6BYwwvh

— People (@people) February 15, 2022