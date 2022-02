Alakot öltött Mark Wahlberg 14 kilós hízása

Megérkezett a Father Stu első előzetese.

A színész mindig is kemény edzéstervéről és napi rutinjáról volt híres, hisz nála a kockás hasfal elengedhetetlen. Mark azonban szereti a kihívásokat, így elvállalta, hogy a Father Stu című új filmje kedvéért aputestet varázsol magára.

Wahlberg közel 14 kilót kellett magára szednie hat hét alatt, ami nem volt egyszerű, viszont örült, hogy évek óta tartó diétáját végre megszegheti. A filmben Mark egy bokszolót alakít, így a film elején még kockás hasfallal látható. A megtörtént eseményeket feldolgozó történetet szerint Stu szemet vet egy katolikus tanárnőre, aki nem akar randizni vele, hiszen a férfi meg sincs keresztelve. Stu azonban erre is hajlandó, majd egy baleset derékba törti sportkarrierjét, ami után a papi hivatásban látja a jövőjét. Hamarosan azonban kiderül, hogy súlyos izomsorvadásban szenved, ami miatt az egyház úgy véli, nem tudja ellátni a feladatait.

A filmnek a napokban debütált az első előzetese, melynek forgatókönyvét Mel Gibson párja, Rosalind Ross jegyzi, de Gibson sem maradt ki a moziból, ő Stu apját alakítja.

Wahlberg most az ausztrál The Kyle and Jackie O Show-ban mesélt a forgatás nehézségeiről, ahol bevallotta, hogy sokkal nehezebb 50 évesen meghízni, mint tartani a fitt alakját.

Mindenesetre a végeredmény magáért beszélt, az pedig külön érdem, hogy Mark pár hét alatt meg is szabadult ideiglenes úszógumijától. Most már elmondhatja magáról, hogy ő is Hollywood kaméleonjai közé tartozik, úgy mint Christian Bale, Jared Leto vagy Jake Gyllenhaal.