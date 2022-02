Lesifotók leplezték le a titkot! A Trónok harca Sansájának nagy híre van

A rajongók meg vannak róla győződve, hogy Sophie Turner pocakja nem a hamburgertől kerekedik.

Úgy tűnik, hogy a 26 éves Sophie Turner ismét várandós – írja a Grazia magazin. A legfrissebb fotóin jól kivehető a Trónok harca színésznőjének kerekedő pocokja, köszönhetően a testhezálló zöld ruhának. Sophie és férje, a 32 éves Joe Jonas első gyermeke másfél évvel ezelőtt született, aki a Willa nevet kapta szüleitől.



“A gyerek, a családbővítés, mindig is a terveik között szerepelt. Mindig is tudták, hogy szülők akarnak lenni” – mesélte korábban a pár egyik barátja.

Az is egyértelmű volt, hogy nem fognak megállni egy gyerkőcnél. A Jonas-testvérek is négyen vannak, akik mindig is népes családot terveztek.

Joe bátyjának, Kevinnek is két lánya van már, Valentina Angelina, Alena Rose, míg öccsének, Nicknek és feleségének Priyanka Choprának is a közelmúltban jött világra első gyermeke, ők béranya segítségét kérték.

Joe és Sophie egyelőre nem jelentették be a gólyahírt, de ahogy az előzős terhességnél, úgy vélhetően most sem fognak haknizni a boldogságukkal.

Joe és Sophie Las Vegasban házasodott össze egy rögtönzött esküvőn 2019 májusában, egy hónappal később pedig Franciaországban ismét örök hűséget fogadtak egymásnak egy elegáns villában.