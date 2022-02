Kardashian rocker vőlegénye kitett magáért Valentin-napon

Travis Baker kifejezetten romantikus alkat!

A 41 éves Kourtney Kardashian nem olyan nyitott könyv a magánéletével kapcsolatban, mint gyermekeinek az apja, Scott Disick. A valóságshow sztár 2015-ben adta ki végleg csalfa párja útját, ami után sokáig nem találta a szerelmet. Bár 2017 és 2018 között Younes Bendjima modellel alkotott egy párt, a kapcsolat végül nem lépett a komolynak nevezhető fázisba.

2020-ban azonban őt is eltalálta Cupido nyila, párja azóta a Blink 182 46 éves dobosa, Travis Baker, akivel alig egy év után tavaly októberben már az eljegyzést is megtartották. Travis Motecito egyik partszakaszát virágszirmokkal beborítva tette fel a nagy kérdést, a válasz pedig természetesen igen volt.

Már ebből is látszódott, hogy a rocker kifejezetten romantikus típus, aki Valentin-nap alkalmából egy monumentális meglepetéssel lepte meg élete asszonyát. Kourtney szava is elakadt, amikor meglátta a hétfőn rá váró rózsákkal díszített Mickey és Minnie egér szobrot, ami akár Disneylandben is megállta volna a helyét.

Az esküvői harangok azonban a közeljövőben biztosan nem fognak megszólalni, a pár ugyanis még csak az esküvőszervezés elején jár. Kourtney mellett Travis is komolyabb részt vesz ki a tervezgetésből, és az már biztos, hogy intim és egyben exkluzív lagzira vágynak, de a napot még nem tűzték ki.

Az egész család izgatottan várja az eseményt, egy valakit kivéve, Scott Disicket, Kourtney exét, aki egyáltalán nem szimpatizál Bakerrel.

Kardashiannak és Disicknek három közös gyermeke született, Penelope, Reign és Mason.