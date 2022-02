Lövöldözés volt Justin Bieber buliján, többen megsérültek

A Los Angeles-i rendőrség közlése szerint helyi idő szerint hajnali 2:45 körül verekedés alakult ki az N La Cienega Boulevard 400-as tömbjénél, amely lövöldözésbe torkollott. Justin Bieber a helyszínen, a The Nice Guy étteremben tartott bulit koncertje után – számolt be róla a CNN.

Az amerikai hírcsatorna forrása elmondta, amint a popsztár értesült az esetről, távozott a helyszínről. Az after partyn állítólag ott volt Bieber felesége, Hailey, Drake, Tobey Maguire, Khloe Kardashian, Lil Baby és Kodak Black is, bár egy kivételével egyelőre nem tudni, hogy a hírességek még jelen voltak-e a lövöldözés idején – tudta meg a Variety.

Kodak Black and 3 others wounded in shooting at Justin Bieber After Party outside California bar FULL VIDEO FOOTAGE CLICK LINK https://t.co/jordXn1fUB pic.twitter.com/6O9nrj0TMZ

— 730Radio (@730ceo) February 13, 2022