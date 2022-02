Ellepték a Földet a dinók – Chris Pratten múlik az emberiség jövője

Megérkezett a Jurassic World: Világuralom első előzetese.

Azt már nagyon korán belengették a Jurassic World: Világuralom alkotói, hogy az új dinós trilógia befejező részében visszatérnek a klasszikus Spielberg-féle Jurassic Park főszereplői, azaz Sam Neill, Laura Dern és Jeff Goldblum, de az 1993-as nosztalgiát az első előzetes hozta meg igazán.

A Világuralom négy évvel a sziget pusztulása után játszódik. A dinoszauruszok elszaporodtak szerte a világban és most az emberekkel együtt élnek, vagy vadásznak rájuk. A békés együttélés csak hiú ábránd és most eldől, hogy az ember maradhat-e a Föld csúcsragadozója egy olyan bolygón, amelyen most már a történelem legrettegettebb teremtményeivel osztozik – írja a Just Jared.

A Jurassic Park sztárjai mellett visszatérnek az új trilógia színészei is, így Chris Pratt és Bryce Dallas Howard ismét dinoszaurusz tudásukról tesznek tanúságot, de a stáb több új névvel is bővült, mint DeWanda Wise, Mamoudou Athie, BD Wong, Omar Sy, Isabella Sermon, Campbell Scott, Justice Smith, Scott Haze, Dichen Lachman és Daniella Pineda.

A film 2022. június 10-én kerül az amerikai mozikba.