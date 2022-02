Hivatalos: ekkor tér vissza Ewan McGregor Obi-Wan Kenobiként

Bejelentették a Disney+ új sikersorozatának premierdátumát.

Rajongók tömkelegét hozta lázba a hír, amikor a Disney bejelentette, hogy kilenc új Star Wars-sorozatot készítene a jövőben, többek között az Obi-Wan Kenobit, amihez sikerült visszacsábítani a címszereplőt alakító Ewan McGregort és régi padawanját, az Anakin Skywalkert alakító Hayden Christensent is – írja a Just Jared.

„A legszebb dolog az Obi-Wan Kenobiban, hogy ismét összehozott Hayden Christensennel” – nyilatkozta a színész egy korábbi interjúban.

Ewan és Hayden 2002-ben Star Wars II. rész: A klónok támadása és 2005-ben a Star Wars III. rész: A Sith-ek bosszúja című filmekben szerepelt együtt. A Disney+ szolgáltatásán 2022 május 25-én debütáló Kenobi-sorozat tíz évvel A Sithek bosszúja után játszódik majd, azután hogy Kenobi szembesült legnagyobb vereségével. Legjobb barátja és jedi tanítványa, Anakin Skywalker engedve a sötét oldal csábításának, a Sith nagyúr, Darth Vader alakjában tér vissza.

A stábhoz csatlakozik még Moses Ingram, Joel Edgerton, Bonnie Piesse, Kumail Nanjiani, Indira Varma, Rupert Friend, O’Shea Jackson Jr., Sung Kang, Simone Kessell és Benny Safdie.

Ewan és Hayden visszatértével, több rajongóban is felmerült a gondolat, hogy a Qui-Gon Jinnt alakító Liam Neeson is szerepet kaphatna a produkcióban. A történet szerint a 66-os parancs után játszódik majd a sztori, tehát bőven Qui-Gon halála után, de nem megoldhatatlan a Jedi mester visszatérte. A sithek bosszúja végén Yoda elhinti, hogy Qui-Gon rájött, hogyan maradhat életben az erő által. Ő tanította meg Yodát, majd később Obi-Want is arra, hogyan lehet Erő-szellemként manifesztálódni. Mivel Obi tatooine-i száműzetése során évekig kapcsolatban állt korábbi mesterével, így csodálkoznánk, ha a sorozat készítői kihagynák Neesont a folytatásból.