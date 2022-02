A zenébe született a pop egyik legnagyobb alakja – tíz éve halt meg Whitney Houston

Tíz éve, 2012. február 11-én hunyt el Whitney Houston amerikai énekesnő, a könnyűzene egyik legsikeresebb előadója, aki több mint 170 millió albumot adott el, és akinek eddig egyedüliként hét egymást követő kislemeze lett listavezető az Egyesült Államokban – ez még a Beatlesnek sem sikerült annak idején.

Whitney Elizabeth Houston néven 1963. augusztus 9-én látta meg a napvilágot a New Jersey állambeli Newarkban. Szó szerint a zenébe született: anyja, Cissy Houston neves gospelénekes, nénikéje a popcsillag Dionne Warwick, keresztanyja a soul legendája, Aretha Franklin volt. Tizenegy évesen már ő énekelte a szólót a templomi kórusban, tizenévesként anyja háttérénekese volt és olyan előadók felvételein vokálozott, mint Lou Rawls és Chaka Khan, keresetkiegészítésre dekoratív külsejének köszönhetően modellként tett szert.

Szólistaként 1982-ben egy dzsesszlemezen szerepelt először a neve, a következő évben már lemezszerződést kapott: Clive Davis, sok sztár felfedezője egy New York-i klubban hallotta, s azonnal beajánlotta az Arista kiadóhoz. Első, saját nevét viselő lemeze két év múlva jelent meg és minden idők legnagyobb példányszámban eladott debütáló albuma lett, csak az Egyesült Államokban 13 millió példányt kapkodtak el belőle, s hét, a korongról kimásolt dal lett listavezető. Az ezt követő Whitney rögtön a Billboard listájának élén kezdett, 20 millió példány kelt el belőle és kilencszeres platinalemez lett. Erről a korongról egymás után négy kislemez (I Wanna Dance with Somebody, Didn’t We Almost Have It All, So Emotional és Where Do Broken Hearts Go) vezette a Billboard listáját.

A szupersztárrá emelkedett Houston 1990-ben megjelent albuma, az I’m Your Baby Tonight sokoldalúságát bizonyította, hiszen szerepelt rajta kemény ritmusú dal, érzelmes ballada és néhány talpbizsergető szám is, ebben az évben (az öbölháború keltette hazafias érzelmek tetőpontján) előadásában még az amerikai himnusz is felkerült a listákra.

Az ötoktávos hang mellett különleges szépséggel is megáldott énekesnő ezután átnyergelt a filmre. Az 1992 végén bemutatott Több mint testőr című krimi, amelyben Kevin Costner volt a partnere, nem csak a mozikban teljesített jól: a zenéjét tartalmazó album 17-szeres platinalemez és minden idők legsikeresebb filmzenéje lett, a korongból világszerte 42 millió példányt vásároltak meg. A filmben felcsendülő (a countryénekes Dolly Parton által írt) I Will Always Love You a pop történetének addigi legkelendőbb kislemezének bizonyult, 14 hétig állt a slágerlista élén, rekordját csak 1997-ben döntötte meg Elton John Candle In The Wind című, Lady Di temetésén előadott dala.

Whitney Houston később még több filmszerepet vállalt, ám sem Az igazira várva, sem a Kinek a papné nem aratott átütő sikert – a filmzenéket tartalmazó lemezek persze rendre megjárták a listákat. Az énekesnő 1996-ban elénekelte az atlantai olimpia dalát One Moment In Time címmel, de új anyaggal csak majdnem egy évtized után, 1998-ban jelentkezett.

A nagy várakozással övezett My Love is Your Love a kritika szerint az énekesnő legjobb albuma, az It’s Not Right But It’s Okay című dal pedig újabb, immár a hatodik Grammy-díjat is meghozta számára. (A zenei élet legrangosabb kitüntetésére összesen 26 alkalommal jelölték, 1993-ban hármat is átvehetett.) Az Arista kiadó – miután hírek keltek szárnyra, hogy a popcsillag más lemezcég felé kacsintgat – rekordösszegű, 100 millió dolláros szerződést kötött vele.

Az új évezredben a lapok már inkább Whitney magánéletével foglalkoztak. A pályatárs Bobby Brownnal kötött házassága megromlott, férje mellett rászokott a kábítószerre, idegösszeomlással került kórházba. „Jókislányos” imázsát megtépázták kitörései, késve kezdett vagy lemondott koncertjei és interjúi. Houston próbálta menteni a menthetőt, de a 2002-es Just Whitney című album meg sem közelítette a korábbiak színvonalát. Viharos házassága 2007-ben válással ért véget, akkor úgy tűnt, hogy sikerül győzedelmeskednie démonai fölött.

2009-ben megjelent utolsó lemeze, az I Look to You másfél évtized után ismét listavezető lett, a következő évben világkörüli turnéra indult. Híres dalait azonban betegeskedése miatt nem tudta végigénekelni, s végül kórházba került. 2012-ben még egy utolsó filmet forgatott Sparkle címmel, de a bemutatót nem élte meg, a filmzene csak halála után jelent meg.

2010. május 9-én a zürichi koncertjén készített kép Whitney Houston hatszoros Grammy-díjas amerikai énekesnőről (Fotó: MTI/EPA/Walter Bieri)

Minden idők egyik legsikeresebb popénekesnője 48 évesen, 2012. február 11-én halt meg, egy nappal a Grammy-gála előtt. A halottkémi vizsgálat szerint szívbetegsége és kokainfogyasztás miatt fulladt szállodai szobájának kádjába. Lányát, Bobbi Kristinát három évvel később, 2015 januárjában szintén egy fürdőkádban találták eszméletlenül, és több hónapos kóma után elhunyt.

Whitney Houston 2020-ban bekerült a Rock and Roll Hírességeinek Csarnokába, I Will Always Love You című kislemezét felvették az amerikai Kongresszusi Könyvtár zenei archívumába. Várhatóan idén év végén kerül mozikba a négyszeres Oscar-díjas Anthony McCarten forgatókönyvíró által fémjelzett I Wanna Dance with Somebody című filmdráma, amely az énekesnő sztárrá válásának útját mutatja be.