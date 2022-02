Hátborzongató a Tűzgyújtó remake első előzetese

Megérkezett az első előzetes a Zac Efron, Kurtwood Smith, John Beasley és Gloria Reuben főszereplésével készülő Firestarternek (Tűzgyújtó), mely Stephen King azonos című regényén alapul. A könyv kiadásának negyvenéves évfordulójára időzítette a Universal Studios és Jason Blum producer a főszereplő kilétének felfedését két évvel ezelőtt, a tervezett premier azonban tavaly elmaradt, és idén tavaszra tűzték ki az új dátumot.

A történet szerint, Andy McGee (akit Zac Efron alakít majd) és felesége még az egyetemi éveik alatt részt vettek egy tudományos gyógyszerkísérletben, aminek következtében különleges képességekre tettek szert, amit később lányuk, Charlie is megörökölt, aki a gondolataival lesz képes tüzet gyújtani. A Műhely nevű titkos szervezet pedig a nyomukba ered.

A rendezésért Keith Thomas felel, aki a The Vigil című horrorral már bemutatkozott a közönségnek, a forgatókönyvet pedig Scott Teems jegyzi majd, aki a 2021-ben bemutatásra kerülő Halloween Kills-t is írta. Martha De Laurentis, aki az eredeti 1984-es verzió producere is volt, amiben még Drew Barrymore szerepelt, most executive produceri feladatokat lát majd el.

A férfi főszerepet egyébként kezdetektől fogva Zacnek szánták, aki már számos filmben bebizonyította, hogy tehetséges színész Hollywoodban, például a sorozatgyilkos Ted Bundyt életéről szóló, Átkozottul veszett, sokkolóan gonosz és hitvány moziban, legutóbb pedig egy dokumentumfilm sorozattal rukkolt elő a Netflixen, Zac Efronnal a Föld körül címmel.