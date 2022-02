Rihanna minden olyan ruhába belepréseli a babapocakját, amibe nem kellene

Vélhetően nem fogjuk klasszikus kismamaruhákban látni.

Rihanna shows off her blossoming baby bump in new photos. https://t.co/vWLjfkYTk7 — Pop Crave (@PopCrave) February 7, 2022

Különleges képsorozattal jelentette be az Rihanna és párja, A$AP Rocky, hogy első közös gyermeküket várják. A fotók kicsit sem voltak szokványosak, hiszen a láthatóan hűvös időben, havazás közepette, a pocakját szinte fedetlenül hagyva pózolt. Ezt akkor a kreatív művészet számlájára írtuk, de úgy tűnik, hogy a várandós énekesnő rákapott a villantós szettekre.

Rihannát most Beverly Hillsben kapták lencsevégre, és ez alkalommal sem egy klasszikusnak mondható kismamaruhát viselt – írja a People magazin. Elől nyitott, fűzős fekete felsőjéből ezúttal is kilátszott kerekedő pocakja, amihez egy fekete nadrágot, és rövid pufi dzsekit társított. Bár sokat hallottunk már a kismamák hőhullámairól, de télvíz idején a legtöbb kismama, még ha divatmogul és világsztár is, nem így öltözne.

Rihanna 2019-ben még a milliárdos Hassan Jameellel élt együtt, és nagyon úgy tűnt, hogy a hároméves kapcsolat a házasság felé halad, végül azonban szakítottak. Ezután egyre több időt töltött legjobb barátja, A$AP Rocky társaságában, akit bevett szépségápolási láncának, a Fenty Skinnek új reklámjába is, majd a közös munka még közelebb hozta őket, gyakran pedzegették a lapok, hogy kezd elmélyülni a kapcsolatuk.

Szerelmüket pedig immáron másfél éve nem is titkolják, s bár Rihanna számára még nem volt porondon a gyermekvállalás, Rocky mellett ez megváltozott. A rapper a tenyerén hordozza őt, és egymásban találták meg a nagy Őt.

“Már a kezdetektől fogva Rihannának szentelte magát. Nagyon romantikus férfi, állandóan több szobányi virágokkal halmozza el. Mindig jól mulatnak, folyton hülyéskednek. Mindketten élvezik az életet és utazni is nagyon szeretnek”

– nyilatkozta egy közeli barát.

Rocky egyébként már tervezte a családalapítást, korábban úgy nyilatkozott, hogy szerinte az ő gyereke nagyon menő lenne, ő pedig fantasztikusan teljesítene apaszerepben is.