Mindenki Adele vörös szőnyeges villantásáról beszél

Az énekesnő méretes gyémántgyűrűvel az ujján tündökölt a Brit Awards zenei díjátadó gálán, ahol három fődíjat is bezsebelt.

Adele 45 kilót fogyott az elmúlt két évben, de ez ugyebár nem újdonság! A most már karcsú 33 éves énekesnő ez idő alatt egy válást is átvészelt, 2019-ben ugyanis szakított Simon Christopher Koneckivel, akitől kisfia, Angelo született. Idén márciusban végre a bíróság is kimondta a válást, és ezzel véget ért a majd két évig tartó huzavona.

Az énekesnő így újult erővel vethette bele magát a szerelembe, ami igen hamar rátalált Rich Paul sportügynök személyében. A párost eleinte néhány rendezvényen látták együtt, majd a csöndet megtörve, az előadónő tavaly nyáron közzétette az első közös fotójukat egy szívecskés emoji kíséretében.

Nos, úgy tűnik nem is húzzák egymás idejét, Adele ugyanis egy óriási cseppalakú gyémántgyűrűvel az ujján lépett a vörös szőnyegre mindezt pedig egy észbontó fekete Giorgio Armani estélyivel koronázta meg – írja a PageSix. Persze ez még nem garancia arra, hogy Rich Paul megkérte volna kedvese kezét, de még a hírességek körében sem jellemző, hogy csak úgy eljegyzési gyűrűvel az ujjukon jelenjenek meg nyilvános eseményeken, hogy felesleges pletykát indítsanak saját magukról.

Az énekesnő egyébként keresve se találhatott volna megfelelőbb alkalmat a csendes bejelentésre, ugyanis a Brit Awards zenei díjátadó gálán három fődíjat is besöpört. Mo Gilligan, az est házigazdája “a Brit Awards királynőjének” nevezte a londoni születésű énekes-dalszerzőt, aki az Easy on Me című listavezető dalával vitte el az év legjobb daláért járó díjat.

A szám az énekesnő 30 című lemezén jelent meg, amely – mint mondta – válását segített feldolgozni neki és kisfiának. A lemez az év albuma díjat is elnyerte.

“Ezt a díjat fiamnak, és Simonnak, az édesapjának ajánlom. Ez a lemez mindannyiunk közös utazása volt, nem csak az enyém” – mondta volt férjére, Simon Koneckire utalva Adele, mikor meghatottan átvette át a trófeát.

A 33 éves énekesnő az év előadóművésze díjat is kiérdemelte. A mezőnyben a rapper Little Simz és Dave, valamint Ed Sheeran és Sam Fender elől szerezte meg a trófeát.

Bár Adele negyedik stúdióalbuma, a 30 csak novemberben jelent meg, 2021-ben ez lett a legkelendőbb lemez Nagy-Britanniában, hat hét alatt több mint 600 ezer példányban vásárolták meg. Az énekesnő az év producere díjat elnyerő Infónak (eredeti nevén Dean Josiah Covernek) is megköszönte, hogy segített neki a lemez elkészítésében.