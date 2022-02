Tinivámpírból Oscar-jelölt színésznő - Kristen Stewart is esélyes a filmakadémia díjára

A színésznő bezsebelte első Oscar-jelölését a Spencer című filmben nyújtott alakításáért.

Az Oscar-jelöléseket helyi idő szerint kedden hajnalban közvetítették a filmakadémia hivatalos internetes csatornáin. A jelölteket az Emmy-díjas színész, Leslie Jordan (Will & Grace) és a színész-producer Tracee Ellis Ross (Feketék fehéren) ismertették, de különböző helyszínekről bejelentkező több vendég, köztük kórházi dolgozó és tűzoltó is részt vett a jelölések beolvasásában.

Ahogyan pedig sokan megjósolták, a Spencer című filmben Diana hercegnét alakító Kristen Stewart bezsebelte első Oscar-jelölését – írja a Vanity Fair. Pedig anno a közvéleményt sokkolta a bejelentés, hogy ő kapta meg a szerepet.

“Ez a legrosszabb dolog azóta, hogy Robert Pattinsont kiválasztották Batman szerepére”

– gondolták akkor egyöntetűen a Diana rajongói.

A film arról a hosszú karácsonyi hétvégéről szól, amikor a néhai Diana hercegné a Sandringham-kastélyban eldöntötte, hogy elválik Károly hercegtől, mert nem működik a házasságuk. A rendező, Pablo Larraín korábban így írta le a filmet: a tündérmesékben a herceg mindig rátalál a hercegnőre és feleségül veszi. A film azt mutatja be, milyen, amikor a tündérmese véget ér és valaki úgy dönt, nem akar királynő lenni, hanem inkább elmegy és a saját életét éli.

A végeredmény pedig zajos siker lett! A színésznő mind játékában, mind pedig az akcentusát illetően kivívta a kritikusok és a rajongók elismerését. Ahogy azt megjósolták, a Spencer ha több kategóriában nem is, de a legjobb színésznők között Kristen Stewarttal a rajtvonalhoz állhatott. A Twilight egykori üdvöskéje olyan színésznőkkel száll versenybe az aranyszobrocskáért, mint Jessica Chastain (The Eyes of Tammy Faye), Olivia Colman (Az elveszett lány), Penélope Cruz (Párhuzamos anyák), valamint Nicole Kidman (Az élet Ricardóéknál).

Stewart egy korábbi interjújában elárulta, hogy még soha nem hagyott benne akkora nyomot szerep, mint Diana hercegné karaktere:

“Nagyon sokat jelent nekem, ami új dolog, hiszen én Los Angeles-i vagyok, és nem Angliában nőttem fel. Ez nem olyan dolog, ami mindig is a vezérfonalam volt, hisz annyira messze történt tőlem. Most mégsem tudok tőle szabadulni. Egyfolytában arra gondolok, hogy vajon mit gondolna mindarról, ami most történik a világon.”

Tarolt a A kutya karmai között

Az Oscar-jelöltek bejelentésén Jane Campion A kutya karmai között című westernje kapta a legtöbb, 12 jelölést az idei Oscar-díjakra. A látványtervezői kategóriában Sipos Zsuzsanna is esélyes a díjra a Dűne című filmért – az amerikai filmakadémia keddi Los Angeles-i bejelentése szerint.

A legjobb filmek mezőnyébe tíz film: A kutya karmai között mellett a Belfast, a CODA, a Ne nézz fel!, a Drive My Car, a Dűne, a Richard király, a Licorice Pizza, a Rémálmok sikátora és a West Side Story jutott be a mintegy tízezer tagot számláló filmakadémia szavazatai alapján.

A 94. Oscar-díjátadó gálát március 27-én, vasárnap rendezik meg a Los Angeles-i Dolby Színházban.