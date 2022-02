Miután megszületett kislánya, Emma Roberts tudta, hogy szakítania kell

Kiderült, hogy a színésznő miért nem alkot már egy párt Garrett Hedlunddal.

Emma Robertsről néhány hete derült ki, hogy harminc évesen már szingli anyukaként éli a mindennapjait, ugyanis három év után szakított párjával, Garrett Hedlunddal. Az első hírek szerint a pár kapcsolata egyszerűen kifulladt, és bár a pletykák szerint Garrett feleségül vette volna a színésznőt, az utóbbi hónapokban sokat veszekedtek, s végül a szakítás mellett döntöttek.

Egy ismerős azonban ezen a verzión most pontosított kicsit, ami igazából sokkal érthetőbb magyarázat a felmerülő miértekre.

“Bizonyos szempontból megkönnyebbült, de egyben szomorú is. Miután megszületett a baba, Emma rájött, hogy teljesen más a prioritásuk. Számára az a legfontosabb, hogy jó anyuka legyen és elkötelezte magát az egészséges életmód mellett.”

Garrett azonban nem ennek a minta példája, mindig is gondjai voltak az alkohollal, melyet legutóbbi botránya is kiválóan fémjelez. A színésznek egy 2020 elején történt autóbaleset miatt kell idén bíróság elé állnia. Hedlund állítólag ájultan csapódott a piros lámpánál egy család autójában, melyben gyerekek is utaztak. A vétlen utasok közül többen maradandó sérülést szenvedtek, így most gondatlanság miatt perlik a károsultak. Arról egyelőre nincs információ, mi okozta Hedlund eszméletvesztését a volán mögött, de mivel rögtön a baleset után bevonult az elvonóra, vélhetően alkoholizmusára vezethető vissza a baleset.

Emma és kedvese Garrett Hedlund 2019 óta alkottak egy párt. Azután kezdtek randevúzni, miután Roberts véget vetett hétéves kapcsolatának filmbéli kollégájával, Evan Peterssel.