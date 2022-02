Billie Eilish félbeszakította a koncertjét, hogy megmentse egy rajongója életét

Travis Scott példát vehetne a húszéves énekesnőről.

Korunk egyik legnépszerűbb énekese, aki újabban ébenfekete hajjal hódít, azonnal leállította a minap atlantai koncertjét, amikor észrevette, hogy a tömegben egyik rajongója nehezen kap levegőt – írja cikkében az ET Online.

„Szükséged van egy inhalátorra?” – kérdezte Billie a rajongótól, aki láthatóan megküzdött minden levegővételért. „Nem lesz semmi baj, van nálunk”– nyugtatta őt az énekesnő, majd a tömeghez fordult és megkérte őket, hogy ne tolongjanak, hagyják levegőhöz jutni.

„Jelezz, ha szeretnél kijönni onnan, megoldjuk! Szeretlek!” – mondta még zárásul Eilish, amikor a rajongó biztosította őt arról, hogy most már jól van.

A történtekről több ezer felvétel készült a telefonjukat a kezükben tartó koncertrésztvevőknek hála, az internet pedig hősként tiszteli most az énekesnőt, akinek rajongói biztonsága fontosabb, mint az előadása, hiszen lássuk be, tragédiába is torkollhatott volna a rajongó élete, ha az oxigén hiány miatt eszméletét veszti a körülötte állók pedig agyontapossák.

Nem ez volt az első alkalom, hogy az ifjú énekesnő félbeszakította koncertjét, tavaly szeptemberben szintén közbe kellett lépnie, amikor észrevette, hogy a közönsége soraiban többen összeverekedtek, de miután Billie rászólt a lazsáló biztonságiakra, a helyzet gyorsan megoldódott, így mindenki élvezhette tovább az estét.

Sajnos azonban nem az összes zenész kezeli ilyen jól, ha probléma adódik a koncertjén. Tavaly a Texas állambeli Hustonban megtartott Astroworld zenei fesztivál első estéjén történt szerencsétlenségben tízen vesztették életüket, köztük egy kilenc éves kisfiú is. Travis Scott koncertjén ötvenezren zsúfolódtak össze, a tömeg pedig agyonnyomta a színpad közelében állókat, a zenész pedig úgy tűnt, mint sem érzékelt a történtekből.

Scott később azt állította, hogy kétszer is ellenőrizte, hogy mindenki jól van-e. „Azt a választ kaptam, hogy mindenki rendben van” – erősködött.

Az interjúban Scott újra elmondta, hogy fogalma sem volt arról, hogy a koncertje halálos áldozatokat követelt, és a közönség könyörgését sem hallotta. Ez az állítása ellentmond néhány szemtanú beszámolójának.

A rapper ellen, akinek a minap született meg második gyermeke, több polgári pert is indítottak, de minden ellene irányuló keresetet elutasított, ezzel világosan közölte, hogy a halálesetekért és a sérülésekért nem vállal felelősséget.