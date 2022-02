Arnold Schwarzenegger szerelemgyereke nem akarja felvenni apja vezetéknevét

Hollywoodi színészek ritkán mentesek bármiféle botránytól és ez alól a Terminátor sztárja sem kivétel, akiről 2011-ben kiderült, hogy összeszűrte a levet egykori házvezetőnőjével. A nő, név szerint Mildred Patricia Baena 1997-ben gyermeket szült neki, a gond csak azzal volt, hogy Arnold a történtekkor házasságban élt Maria Shriverrel, aki szintén állapotos volt abban az évben. A megcsalt feleség, amint tudomást szerzett a viszonyról és a szerelemgyerekről, szakított férjével, válásukat azonban csak tíz évvel később, 2021 decemberében mondta ki a bíróság.

A kis Joseph-nek tehát kisiskolás koráig fogalma sem volt róla, hogy ki az apukája, de a lemaradt éveket azóta már pótolták, sőt, a most 24 éves fiatal szerint idővel kifejezetten jó kapcsolata lett Arnolddal, de a vezetéknév változtatással kapcsolatban hajthatatlan – írja a Movieweb.

„Nekem már van vezetéknevem és nincs problémám vele. Ezzel születtem és ezt szeretem. Az életemben édesanyám a fő példaképem. Végignéztem, hogy milyen keményen dolgozik, hogy nekem megadhasson mindent és most én is ezt akarom tenni érte. Szeretném, ha büszke lenne rám. Ugyanez a helyzet apámmal is. Ő is a semmiből teremtett valamit és ez hatalmas inspiráció nekem. Én is szeretnék bizonyítani az életben a Schwarzenegger név nélkül.”