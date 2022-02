Kislánynak adott életet Rosie Huntington-Whiteley a Victoria’s Secret egykori modellje.

Jason Statham brit színész és barátnője, Rosie Huntington-Whiteley brit topmodell és színésznő A feláldozhatók 3 (The Expendables 3) című film bemutatóján Los Angelesben 2014. augusztus 11-én. (MTI/EPA/Jimmy Morris)

A szállító és a Halálos iramban-filmek sztárja 2010 óta alkot egy párt a 34 éves modellel, akit 2016-ban jegyzett el. Bár az oltárig még nem jutottak el, a lánykérés után egy évvel született meg első közös gyermekük, aki a Jack Oscar nevet kapta.

Tavaly augusztusban pedig Rosie Instagramon egy kerekedő pocakos képpel árulta el, hogy úton a második örökös. A modell sokáig nem osztott meg újabb fotókat, majd idén januárban egy sokat sejtető felvétel után elindult a visszaszámlálás.

Sokat nem is kellett várni, egy közeli családi forrás szerint, Rosie és Jason gyermeke múlt szerdán egy londoni kórházban világra jött. Úgy tudni a kislány és az anya is jól vannak, a család pedig boldogabb nem is lehetne – írja a PageSix.

A sztárpár azon hollywoodi hírességek táborát erősíti, akik nem szívesen élnek nap, mint nap a kamerák kereszttüzében. Kifejezetten visszafogottan, médiabotrányoktól mentesen élnek. Statham egy korábbi interjújában elárulta, hogy szerelmével jobban szeretik otthon tölteni az időt, mintsem kimenni a városi pezsgésbe.