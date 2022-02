Billie Eilish szőke bombázóból ismét ében lázadóvá alakult

Vélhetően nem tudott azonosulni a Marilyn Monroe-stílussal.

Billie Eilish újra stílust váltott, vagy fogalmazhatunk úgy is, hogy visszatért a gyökereihez.

Az, hogy a tavalyi év elején az énekesnő szőkére festette a haját, bomba hírnek számított, az erről szóló beszámoló pedig az 2021 egyik legtöbb lájkot begyűjtő Instagram-posztjai közé tartozik, hiszen a zöld és fekete árnyalat olyannyira az énekesnő védjegyévé vált, hogy a stílusváltás új korszakot nyitott a popkultúrában is.

A “Happier Than Ever” 19 éves előadója azonban a decemberben visszaváltott a sötét árnyalathoz, és csokoládébarnaként próbálta meg jól érezni magát a bőrében.

Ez azonban csupán átmeneti időszak volt, Billie ugyanis a héten visszatért az ébenfeketéhez, mellyel évekig hódított. Igaz a vadócos zöld melír még hiányzik…

Az új külsőnek vélhetően köze van a napokban induló Happier Than Ever világturnéjához, mely a héten startolt el New Orleansban a Smoothie King Centerben.