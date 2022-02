Száz kilós sorozatgyilkost faragtak Renée Zellwegerből

Megérkeztek ez első fotók Renée Zellweger legújabb sorozatához, amiben egy valós sorozatgyilkost alakít az NBC új produkciójában. A színésznőre pedig alig ismerni rá Pam Huppkén, hiszen látszólag 50 kilónyi plusz súlyt applikáltak rá a stylistok és a maszkmesterek.

A színésznő által alakított karaktert 2019-ben ítéltek életfogytiglani börtönbüntetésre Louis Gumpenberger meggyilkolásáért. A nő azonban nem csak egy élet kioltásában sáros, a nyomozás során több halálesettel is összefüggésbe tudták hozni, Pam neve pedig minden amerikai médiumban megjelent, mivel áldozatait mind ravasz és manipulatív módszerekkel szedte rá a gyilkosság előtt.

Ahhoz pedig, hogy Renée a legtöbbet tudja kihozni a játékából, szükség volt egy úgynevezett kövérjelmezre, melynek hála ezúttal nem kellett a valóságban is hízókúrára fognia magát.

Renée Zellweger is unrecognizable as a midwestern murdering mom in the forthcoming @NBC series #TheThingAboutPam. 🔪🍿📺https://t.co/KRvfOQ4V67

