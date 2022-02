Olyat tudott meg II. Erzsébetről az egyik unokája, ami teljesen lesokkolta őt

Lady Louise Windsor megdöbbent, amikor tudomást szerzett nagymamája egyik legfontosabb szerepéről.

The Countess of Wessex reveals Lady Louise Windsor's shock about the Queen https://t.co/LL1GDcehGZ — HELLO! (@hellomag) February 3, 2022

Nem minden unoka tudja, hogy II. Erzsébet királynő amellett, hogy minden bizonyára fantasztikus nagymama, egyben a brit uralkodó is. Lady Louise Windsor, aki a legkisebb unokája Őfenségének, iskolástársaitól hallotta először, hogy mamája milyen fontos szerepet játszik nem csak az ő, hanem az egész ország életében – írja a Hello magazin.

Egyik nap hazajött az iskolából és azt mondta nekem: Anya, a gyerekek a suliban mind azt mondják, hogy mama a királynő. Én ezt nem értem

– idézte fel a 2016-ban történt beszélgetést lányával Zsófia wessexi grófné, II. Erzsébet legkisebb fiának, Eduárdnak a felesége.

„Megkérdeztem tőle, hogy érez ezzel kapcsolatban, de nem hiszem, hogy ő korábban összekötötte volna, hogy a nagymamája ennyire fontos személy”

– folytatta Zsófia a BBC-nek adott interjúban.

Lady Louise tavaly novemberben töltötte be a 18. életévét és a királynőhöz hasonlóan, ő is a lovas sportok szerelmese, gyakran látni őt lóháton a windsori kastély körül. Louise egyébként néhai nagypapájával, Edinburgh hercegével is sok időt töltött.

Ő tanított meg autót vezetni, ami kissé mindig ijesztő volt, mert nagyjából ő találta fel ezt a sportot, de hihetetlen, hogy első kézből tanulhattam el tőle, ez nagyon közel hozott minket egymáshoz

– mesélte Louise a BBC One dokumentumfilmjében a Prince Philip: The Royal Family Remembers című műsorban.