Nem erre a reakcióra számított - Brooklyn Beckham elbénázta a lánykérést

Másfél éve ezelőtt kérte meg Nicola Peltz kezét, de semmi sem a terv szerint alakult.

Egy eljegyzés igazán intim, megható pillanat és persze óriási mérföldkő egy fiatal pár életében, mely a 22 éves Brooklyn Beckhamre és 27 éves menyasszonyára, Nicola Peltzre főleg igaz.

David és Victoria Beckham legidősebb fia még 2020 nyarán kérte feleségül élete szerelmét, az esküvő szervezése pedig azóta is tart. Brooklyn most a The Late Late Show-ban volt James Corden vendége, ahol alkalma nyílt beavatni a nézőket az eljegyzés intim pillanataiban, melyet saját bevallása szerint is rendesen elbénázott:

“Nem tudtam kinyitni még a bort sem. Nagyon égő volt. Tíz perc után sikerült felbontanom, de addigra úgy felhabzott, hogy a bokámon is az folyt. Nicola egyáltalán nem értette mit művelek. Aztán elkezdtem neki felsorolni, hogy mit szeretek benne, ami megint öt perc volt, aztán fogtam a gyűrűt, feltettem a kérdést, ő pedig sírni kezdett. Kétségbe estem, mert további öt percig nem reagált, csak sírt, nem tudtam, hogy most ez egy igen, vagy egy nem”

– emlékezett vissza Brooklyn.

De kibánja, hogy nem a forgatókönyv szerint haladtak a dolgok, ha egyszer a válasz természetesen igen volt!

Ami pedig a ceremóniát illeti, nem kapkodják el a dolgokat, ugyanis ennek az eseménynek bizony Beckhamék meg fogják adni a módját. A hírek szerint a fiatalok a londoni Szent Pál székesegyházban szeretnék kimondani az igent.

Erre nemcsak azért van lehetőségük, mert ki tudják fizetni a boros árát a helyszín bérlésének, valamint a ceremónia költségeire is futja, hanem azért is, mert David és Victoria Beckham a Brit Birodalmi Rendje cím birtokosai. Enélkül ugyanis teljesen mindegy, van-e pénze az embernek, csak úgy, egyszerű állampolgárként elutasítanák a kérelmet.

A lélegzetelállító épület népszerű házasságkötési helyszín, a fiatalok frigyéhez azonban a canterbury-i érsek hozzájárulása is kell. Utóbbival minden bizonnyal nem lesz gond. Hogy mikorra van kitűzve az időpont, arról a műsorban Brooklyn mélyen hallgatott, de nem lennénk meglepve, ha még idén megtartanák az esküvőt.