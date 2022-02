Pörgős szoknya és rock and roll – kiosztották az új Grease főszerepeit

A hazánkban csak Pomádé címen elhíresült, John Travolta és Olivia Newton-John játékával készült film több mint negyven év elteltével is téma Hollywoodban. A klasszikusok felújítása pedig éppen reneszánszát éli a filmiparban.

A Paramount Plus streamingszolgáltatás számára készülő Grease: Rise of the Pink Ladies előzményszéria története négy évvel korábban játszódik, mint az eredeti film, vagyis 1954-ben.

A produkció rövid összefoglalója szerint “mielőtt a rock’n’rollról szólt volna minden, mielőtt a T-Birds tagjai lettek volna a legmenőbbek a suliban, négy lány a saját elképzelései szerint mulatta az időt, olyan erkölcsi riadalmat okozva, amely örökre megváltoztatta a Rydell High életét”.

A készítők elárulták, hogy egy nagyon fiatalos és pörgős végeredményt szeretnének a nézők elé tárni, ezért is volt fontos a meghallgatásokon, hogy a főbb szerepekre olyan feltörekvő színésznőket válasszanak, akiknek a Grease előzménysorozat igazi ugródeszkát jelenthet –írja a NY Post.

