Bikiniben, smink nélkül pózol a gyönyörű Salma Hayek

A színésznő lélegzetelállítóan néz ki 55 éves kora ellenére.

(Fotó: MTI/EPA/NINA PROMMER)

Salma világ életében a természetes szépségek közé tartozott. Mikor tarolt a rajzolt szemöldök, akkor is bátran vállalta annak dússágát szemei fölött. Amikor fél Hollywood plasztikai sebészhez rohangált jellemzően ráncfelvarrás végett, akkor is nyugodtan szemlélte az őrületet.

A Desperado és az Alkonyattól pirkadatig sztárja most az Instagramon mutatta meg, hogy egy középkorú nő is lehet szinte tökéletes, teljesen mindegy, hogy nincs rajta smink és a sós tenger által csapzott hajjal áll kamera elé – írja a Hello magazin.

A tapsvihar nem maradt el, hírességek kisebb hada lájkolta a színésznő fotóját, köztük Jennifer Aniston, Kelly Rowland és Eva Longoria is. A kommentszekcióban a rajongók nem győzték dicsérni Salmát és természetes szépségét.

„Olyan vagy, mint egy üveg finom bor, a korral egyre jobban nézel ki” – fűzte a fotóhoz egyik követője.

A poszt alapján nem derült ki, honnan jelentkezett be az üzenetét angolul és spanyolul is megfogalmazó színésznő, de a tengerparti fotókon igazán vadító sötétkék bikiniben látható.

Egy néhány hónappal ezelőtti interjú során Hayek viccesen megjegyezte, hogy a karantén után rengeteget kellett mozognia és komoly diétába kezdett, hogy a nyaralásra beleférjen a fürdőruháiba.