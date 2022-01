Svéd fotómodell miatt válik a McLaren volt F1-es pilótája

Az aktív versenyzéstől 2008 végén visszavonult, most 50 éves skót pilóta szakított feleségével, Karen Minier-vel – írta egy meg nem nevezett forrásra hivatkozva a Daily Mail. A lap szerint Coulthard már egy éve nem hordta a jegygyűrűjét, ami arra utal, hogy „kihűlt a házassága”.

A Daily Mail ezen a héten készült fotókat is közzétett, amin Coulthard egy svéd fotómodellel, kéz a kézben sétál Londonban az utcán, összeölelkezve és csókolózva.

