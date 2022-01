Már nem titok, hogy Mark Wahlberg sumákol a felesége előtt

Ennek pedig a hölgyrajongók bizonyára nagyon is örülnek.

Már húsz év is eltelt Mark Wahlberg és Rhea Durham első randija óta, akik 2009-ben házasodtak össze, azonban a színész számára még mindig a felesége az első, így igyekszik gyermekei anyját nem megbántani, és általában azokat a dolgokat is kerüli, melyek egy kicsit is felidegesítik őt.

Azonban van egy dolog, amivel kapcsolatban Marknak mégiscsak sumákolnia kell, ez pedig a félmeztelenül pózolás. A színész mindig is kemény edzéstervéről és napi rutinjáról volt híres, hisz nála a kockás hasfal elengedhetetlen. Instagramja pedig tele van az eredményeivel, ezt azonban Rhea vélhetően nem nézi jó szemmel. A színész a minap csak nem bírta ki, hogy ne kapja le a pólóját a közösségi oldalára készített videójában, melyben bevallotta, hogy tilosban jár:

“Bocsi, de suttognom kell, nehogy felbőszítsem az asszonyt, hogy megint nincs rajtam felső.” – idézi a People magazin.

A Naughty Dog által készített azonos nevű videójátékok eredettörténetéhez, az Unchartedhez láthatóan ismét top formába hozta magát Wahlberg, ami nem lehetett kis meló, hiszen tavaly nyáron még 14 kilót kellett magára szednie hat hét alatt a Stu című mozihoz.