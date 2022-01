Dolly Parton ezzel a trükkel fűszerezi meg 56 éve tartó házasságát

A legendás countryénekesnő 1966-ban mondta ki a boldogító igent Carl Deannek.

Dolly Parton reveals how she keeps her 55-year marriage to husband Carl Dean "spicy"! https://t.co/en90vk6ZzB — JustJared.com (@JustJared) January 28, 2022

Kevés házasság olyan kitartó Hollywoodban és a zeneiparban, mint Dolly és Carl szerelme. A hetvennégy esztendős, felszínesen csak kebelcsodának, de szakmai karrierjét nem alábecsülve countrysztárnak minősíthető Dolly Parton érzelemtől fűtve mesélt egy friss interjúban hosszan tartó házasságának titkáról, ami nem más, mint Dolly szavaival élve, „megfűszerezni a dolgokat”, vagyis életben tartani a tüzet – írja Just Jared.

Szeretek kiöltözni Carlnak. Minden nap kisminkelem magam, rendbe teszem a hajam és felveszek valami csinos ruhát. Nekem fontos, hogy olyan jól nézzek ki előtte, amennyire csak tudok. Azt hiszem ez segít, hogy a házasságunk továbbra is pikáns maradjon. Bele vagyok betegedve, és remélem ő is belém.

És Dolly bizony tudja, hogy tartsa életben a tüzet. Férje tavalyi születésnapjára például Playboy-nyuszinak öltözött, ami egyszerre volt meglepetés Carlnak és a rajongóknak is, akik utoljára 1978-ban láthatták az énekesnőt az ikonikus jelmezben, amikor a magazin címlapján szerepelt.

A countrysztár legutóbb tavaly karácsony előtt került a címlapokra, amikor rögtön három rekord címet zsebelt be egy időben. Az énekesnő a Billboard US Hot Country Songs listáján az elmúlt hetven évben a leghallgatottabb és a legtöbbször a toplista élén szereplő előadó. Emellett saját rekordját is megdöntötte, 109 dala került fel a Billboard listájára.