Ő Celine Dion 21 éves fia - így köszöntette születésnapján az édesanyja

René-Charles az énekesnő és a néhai René Angelil legidősebb fia.

Az 53 éves énekesnő különleges fotóval köszöntötte legidősebb fiát, “My Heart Will Go On” aki most töltötte be a 21-et. A felvétel nem sokkal a fiú születése után készült a kórteremben, amin az évekkel ezelőtt torokrákban elhunyt René is látható – írja a Just Jared.

“René-Charles eltelt 21 évnyi álom. Életet adtunk neked… és mi nem lehetünk elég hálásak azért, hogy megajándékoztál minket azzal, hogy a szüleid lehetünk. Kivirultam attól a naptól kezdve, ahogy nézhettem, miként fejlődsz.Az intelligenciád, a nagylelkűséged, a bátorságod és az érzékenységed mindig megindít.”

Celine-nek Renétől született még két gyermeke, a 11 éves ikerpár Eddy és Nelson.

Celine egyébként épp a múlt héten jelentette be, hogy súlyos és nem múló izomgörcsei miatt Céline Dion kanadai énekesnő bejelentette, hogy nem tudja megtartani Courage World Tour című koncertkörútjának további észak-amerikai előadásait.

„Azt reméltem, hogy mostanra már jól leszek, de azt hiszem, türelmesebbnek kell lennem, követnem kell az orvosaim által előírt életmódot. A turnéval járó szervezési és előkészületi munkák miatt most kellett döntenünk arról, hogy mi lesz két hónap múlva. Boldog leszek, ha majd egészségesen visszatérek, és mindannyian magunk mögött hagyjuk a világjárványt. Alig várom, hogy újra színpadon állhassak!”

– írta közleményében.

Dion a pandémia kitörése előtt, 2020. márciusban már adott 52 koncertet a turné keretében Észak-Amerikában, a további előadások idén március 9. és április 22. között lettek volna.

Az európai koncertsorozatot, amelynek első állomása május 25-én lesz Birminghamben, egyelőre nem mondták le.