A szörnyű kezdés után a második évaddal bizonyítana az And Just Like That

A legendás Szex és New York című sorozat folytatása szinte kivétel nélkül csak negatív kritikát kapott a nézőktől.

Fotó: Instagram/@justlikethatmax

Szellemes és pörgős. Ilyen jelzőkkel illették a kétezres évek egyik legikonikusabb szériáját, amiben négy harmincas éveiben járó barátnő mindennapjaiba kaptunk betekintést. Ezzel szemben a tavaly decemberben debütált egy évadosnak ígért And Just Like That mellőzi a humort, a történetvezetés pedig nehézkes és erőltetett. A sorozatot a kritikusok és a rajongók is egyaránt lehúzták, szó szerint „szörnyűnek” minősítették.

Ennek ellenére egy bennfentes a PageSixnek elmondta, hogy nagy valószínűséggel az HBO berendel egy második évadot is, hogy bizonyítson.

„Ugyan még nincsenek tárgyalások az ügyben, de a médiaóriás be akarja bizonyítani, hogy nem volt hiábavaló újjáéleszteni a Szex és New Yorkot.”

A sorozat jövőjével kapcsolatos kérdések azután merültek fel, hogy a Mr. Biget alakító Chris Noth nem sokkal a decemberi premier után szexuális zaklatási botrányba keveredett, amitől az HBO és a széria többi sztárja is határozottan elhatárolódott.

Nos, hogy a második évad megvalósulhat-e, az Sarah Jessica Parkeren, a társproducerén, Michael Patrick Kingen és az And Just Like That nézettségén múlik majd.