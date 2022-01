Gólyahír: babát vár a Hilton örökösnő

Harmadik gyermekét várja Nicky Hilton – számolt be a róla a Page Six. A pár sajtósa elismerte a lapnak a gólyahírt, azt azonban nem árulta el, hogy az örökösnőnek és férjének, James Rothschildnak fia vagy lánya lesz.

Nicky állítólag idén nyárra várja a picit, akit már nagyon várnak nővérei, az ötéves Lily Grace Victoria és a négyéves Theodora “Teddy” Marilyn.

Nicky és James 2015 júliusában tartotta már-már királyi eleganciát tükröző lakodalmát, ahol a Hilton-Rothschild dinasztia egyesítette vagyonát. Az esküvőt a Cambridge herceg és hercegnéjének otthonában, a Kensington-palotában tartották, azonban az ara nem csak a helyszínt kölcsönözte Katalintól, de ruhaügyileg is őt másolta. A hosszú ujjú, hatalmas uszállyal rendelkező Valentino darab a megszólalásig hasonlított Vilmos kedvesének 2011-es csodájához.

Mindeközben Nicky nővére, Paris Hilton is a gyermekvállalásról ábrándozik, legfrissebb interjújában elárulta, hogy férjével, Carter Reummal, akinek novemberben mondta ki az igent, már a családalapítást tervezgetik. Paris pedig testvéréhez hasonlóan három gyermeket szeretne.

“Először ikreket szeretnék, és jó lenne ha fiúk lennének. Én is szerettem volna, ha van egy bátyám, aki megvéd a suliban.”

– elmélkedett lehetőségeiről.

Paris még eljegyzése előtt elárulta, hogy számára az anyaság szerepel első számú távlati tervei között, és az sem titok, hogy párjával a lombikbébi programot választották, ugyanis pár évvel ezelőtt Kim Kardashian tanácsára Hilton lefagyasztatta a petesejtjeit.

“A magánéletem mindig is katasztrofális volt, így a pénz számomra mindig is a szabadságot és a függetlenséget jelentette. Ez volt az életcélom. És most, hogy a elképesztően boldog vagyok, már nem érdekelnek a milliárdok, annál inkább a kisbabák.”