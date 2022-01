Daniel Craig vérző fejjel adott interjút, elárulta mi volt az oka

Daniel Craigben és a 007-es ügynökben talán több a közös, mint hittük, ugyanis mindketten szeretnek veszélyesen élni. A színész a minap egy online interjúban beszélgetett kollégájával Javier Bardemmel, a hívás végén pedig Bardem kénytelen volt feltenni a kérdést, mégis mi történt Craiggel, akinek fejsérülése még a rossz minőségű videóchat ellenére is kivehető volt – írja a PageSix.

– törti ki hatalmas nevetésben a brit sármőr, majd felállt, hogy jobban szemügyre vegye egy tükörben magát.

Daniel Craig did his entire #ActorsOnActors interview with Javier Bardem without realizing he was bleeding from his forehead. pic.twitter.com/Eczclr9Ihi

— Film Updates (@FilmUpdates) January 24, 2022