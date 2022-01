A vadító feketében pózoló Lady Gagától még a sikátor is jobb hely lesz

Ha már órákig vártak rá a fotósok, nem hagyta őket cserben.

Another video of Lady Gaga leaving Jimmy Kimmel Live in Los Angeles tonight! pic.twitter.com/rHF7GZBuLS — Gaga News (@TomyKMonster) January 25, 2022

Lady Gagának nincs szüksége vörös szőnyegre a stílusos kilépőhöz! Az énekesnő, aki az utóbbi években színésznőként is nagyszerűen állja a sarat, Jimmy Kimmel show-jának volt hétfőn a vendége, mely után még arra is szakított időt, hogy a stúdió épülete mögötti sikátorban rá váró fotósoknak is bemutassa a kis fekete Christian Siriano ruháját, melynek különlegessége a tüll ujjak voltak – írja a Dailymail. Pörgött és forgott párat, majd kedvesen elköszönt.

Gaga a műsorban a Gucci-ház című filmje kapcsán ezúttal is kihangsúlyozta, mennyire egybeolvadt valódi énje az általa alakított Patrizia Reggiani karakterével.

Lady Gaga looked incredible as she left Jimmy Kimmel Live! tonight 🔥 pic.twitter.com/cppF81EGbd — Gaga Daily (@gagadaily) January 25, 2022

“Másfél éven át úgy éltem, mint ő (Reggiani), ebből 9 hónapon át olasz akcentussal beszéltem, és ezt nem szegtem meg kamerán kívül sem.”

Gaga azért, hogy teljesen át tudjon lényegülni a Gucci divatház fejének feleségévé, mindent olyan szemmel kezdett el nézni, miből tudna nagy pénzt csinálni, sőt, haját is folyton barnára festette, mert szőkeként úgy érezte, nem tud azonosulni az olasz akcentussal.

Ennek ellenére Gaga élvezte a forgatás minden olaszországi pillanatát, és kipróbált minden gasztronómiai különlegességet. A tészták és a helyi dupla kávé rabja lett, s mint bevallotta, utóbbiból képes volt óránként elfogyasztani egyet.