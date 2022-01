A királynőnek kellett szétcsapnia Károly és András herceg között

II. Erzsébet fiaival elszaladt a ló.

Akinek van testvére, az tudja, milyen a rivalizálás és ez alól a királyi család tagjai sem kivételek, sőt! András kifejezetten sportot űzött abból, hogy bátyja orra alá borsot törjön és ezt a szokását az évei előre haladtával sem tudta levetkőzni.

Történt egyszer, még 1999 karácsonyán, amikor az egész család Sandringham birtokon tartózkodott, az akkor 39 éves András se szó se beszéd elfoglalta Károly fürdőszobáját, amit a trónörökös nem tűrt szó nélkül. A hatalmas veszekedéstől csak úgy zengett a ház, végül pedig a királynőnek kellett rendet tennie fiai vitájában – írja a NY Post.

„Minden családtagnak megvolt a maga hálószobája és hozzátartozó fürdőszobája, András mégis Károlyéba költözött be, amiből óriási perpatvar keletkezett”

– mesélte a Buckingham-palota egykori szobalánya, Janette McGowan, aki a családdal utazott a sandringhami kastélyba az ünnepekre.

Azt mondták nekünk, hogy ne mozdítsunk el semmit és ne nyúljunk semmihez abban a fürdőszobában, mert „folyamatban lévő helyzet” van. Végül Őfensége közbelépésére volt szükség, hogy hatástalanítsa a helyzetet.

András némi anyai dorgálást követően kivitte a holmiját Károly fürdőszobájából. A kastélyban dolgozó teljes személyzet csodálkozva állt a történtek felett, hiszen senki nem számított ilyen gyerekes viselkedésre egy felnőtt férfitől.

A most 62 éves hercegre egyébként polgári per vár az Egyesült Államokban, miután egy amerikai nő szexuális támadás vádjával keresetet nyújtott be ellene, és az illetékes New York-i bíróság a héten a herceg ügyvédeinek kifogásait elvetve szabad utat adott a bírósági eljárásnak.