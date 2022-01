Imádja a kamera! Kim Kardashian utódja a vörös szőnyegen debütált

Kanye West ezzel hivatalosan is felvállalta új barátnőjét.

Julia Fox hamar az egyik legfelkapottabb név lett az amerikai bulvársajtóban, miután Kanye West többször is együtt mutatkozott a 31 éves színésznővel. Eddig csak névtelen ismerősök állították, hogy dúl közöttük a szerelem, a pár azonban most a vörös szőnyegen tette hivatalosság kapcsolatát – írja az ET Online.

Julia és a rapper a Párizsi Divathét keretében jelent meg együtt a Galerie Vivienne-ben, ahol a Kenzo férfi őszi/téli kollekcióját mutatták be. Az alkalomból a páros elővette a 2000-es évek divatját, és Britney Spears valamint Justin Timberlake után szabadon összeöltöztek, tették ezt tetőtől talpig farmerben.

A kapcsolat egyébként sok kritikát kap, hiszen Kanye West Julia mellett is még mindig azt kommunikálja, hogy exfelesége, Kim Kardashian visszahódításán dolgozik. Úgy tűnik azonban, hogy Julia nem bánja, hogy a raperrel való kapcsolata inkább a laza jelzővel jellemezhető, de azt kikérte magának a Forbidden Fruits című podcastban, hogy a pénze miatt lenne együtt Westtel.

“Drágáim, én egész életemben milliárdosokkal randiztam, csak hogy mindenkinek tiszta legyen a dolog”

– vágott vissza Julia.

Julia a Csiszolatlan gyémánt című filmmel szerzett nevet magának a filmes világban, alakításáért a 2019-es Gotham Awardson jelölték az Év felfedezettjének. A színésznő azóta nem kapott nagyobb szerepeket.

A rapper ismerősei szerint a pár különöse megérti egymást, mivel mindketten szülők, Westnek négy gyermeke született Kimtől, míg Juliának van egy kisfia pilóta exférjétől, Peter Artemievtől.